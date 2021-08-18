Культура

Выставку одной награды могут посетить сегодня жители и гости Пушкиногорья

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, посетители Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в период с 11.00 до 16.00 смогут посетить выставку одной награды.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта награда — орден Трудового Красного Знамени. Его вручали предприятиям, трудовым коллективам и гражданам за большие трудовые заслуги перед Советским государством в области производства, науки, культуры, литературы, искусства, народного образования, здравоохранения. Пушкинский заповедник был удостоен ордена за большую работу по эстетическому воспитанию трудящихся, по изучению и пропаганде творческого наследия великого русского поэта в марте 1972 года, в канун празднования 50-летия со дня основания музея.

Знак ордена — серебряный, с золочением. В особой витрине, предназначенной для экспонирования предметов из драгоценных металлов, он выставлен на один день в Мраморном зале на втором этаже музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

В музее отметили, что первыми посетителями выставки одной награды станут участники Михайловских Пушкинских чтений «Небом избранный певец», которые сейчас проходят в заповеднике.