Культура

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу ко Дню российского флага

22 августа, в День Государственного флага РФ, московский Музей Победы пригласил жителей Псковской области на праздничную онлайн-программу. На сайте музея интернет-посетителей ожидают виртуальный мастер-класс, кинопоказ и выставка. Программа приурочена к 30-летию главного символа Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея.

В виртуальную выставку вошли самые креативные работы участников онлайн-флешмоба «Цвета российского флага». Всего к акции присоединились жители 50 регионов нашей страны. Российский флаг создавали из цветов, ягод, канцелярских принадлежностей, вязали, делали аппликации, пекли торты и, конечно же, охотно фотографировались сами.

В 12.00 интернет-посетители смогут присоединиться к мастер-классу «Символ единства», во время которого зрители сделают российский триколор из цветных бумажных салфеток. А в 13.00 в онлайн-кинотеатре «Поклонка» начнется показ художественного фильма «Красная палатка». Полное драматизма киноповествование об интернациональной арктической экспедиции. Этот масштабный фильм снят Михаилом Калатозовым, единственным советским лауреатом «Золотой пальмовой ветви» (за ленту «Летят журавли»). На съемочной площадке бок о бок работали звезды мирового и отечественного кино.

22 августа 1991 года исторический бело-сине-красный триколор стал новым государственным флагом РСФСР. После распада СССР новый флаг стал государственным флагом Российской Федерации.