«Пушкинский код» озвучили на научных чтениях в «Михайловском»

Показательная «хроника роста» интереса к творчеству А.С. Пушкина и к работе Пушкинских музеев в русскоязычном сегменте интернет-аудитории была озвучена сегодня на научных чтениях в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. С этой информацией участников и слушателей конференции познакомила автор доклада «Пушкинский код в период вынужденной изоляции 2020 года» - Эльмира Афанасьева, доктор филологии, сотрудник московского Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва), чьим выступлением открыли второй день Михайловских Пушкинских чтений «Небом избранный певец».
Так, среди прочего, в своём докладе Эльмира Афанасьева привела данные, полученные специалистами сервиса аудиокниг Storytel. Эти данные свидетельствуют о том, что пик прослушивания, например, поэзии пришёлся именно на карантинный 2020 год, и самыми востребованными здесь оказались именно произведения Пушкина. В целом же «цифровой след-2020», в том числе и по данным портала «Обучение на русском», чья аудитория - более 70 миллионов пользователей со всего мира, свидетельствует о росте особого интереса к жизни и творчеству Пушкина (как поэтическому, так и прозаическому, эпистолярному, etc.) в пандемийный год.
Свидетельствует этот «след» и о стремлении людей, в том числе и молодых, спроецировать события как бытовой, так и литературной биографии поэта на современную личную и общественную ситуацию. При этом ожидаемо особое внимание читателей и слушателей вызывает период Болдинской осени, связанный с холерным карантином. Один из самых частых выводов, который при этом следует, можно выразить фразой, принадлежащей известному филологу Всеволоду Багно: «…Каждый из нас нуждается в своей болдинской осени».
В настоящее время Михайловские Пушкинские чтения продолжают свою работу. В программу второго дня конференции вошли разноплановые доклады и сообщения, от узко-специальных, например, лингвистических и филологических, до историко-культурологических.
В музее напомнили, что материалы нынешней конференции планируется опубликовать в одном из ближайших выпусков научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».