Культура

Опубликован план празднования Дня города в Великих Луках

Великие Луки отметят 855-летие со дня первого упоминания в летописи 28 августа. В связи с этим учреждения культуры подготовили для великолучан и гостей города разнообразную тематическую программу.

Так, 27 августа в детской музыкальной школе №1 состоится церемония вручения памятной медали «Великие Луки — город воинской славы», пишут Луки.ру.

В период с 27 по 29 августа драматический театр в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли» принимает камерный театр из Череповца.

В ДК имени Ленина 28 августа с 16:00 стартует всероссийская акция «Ночь кино» (16+). В программу кинопоказа войдут популярные отечественные картины последних лет: фильм-катастрофа «Огонь» (16+), семейная драма «Пальма» (16+), сказка-фэнтези «Конек-Горбунок» (6+).

29 августа в 19:00 состоится праздничная концертная программа «Мы вместе» (12+), посвященная 855-летию города Великие Луки. Вход по пригласительным билетам.

Также состоится онлайн-концерт творческих коллективов и солистов детской музыкальной школы (6+), в котором прозвучат авторские песни и стихи великолучан. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе музыкальной школы в социальной сети «ВКонтакте».

В краеведческом музее можно посетить выставку, на которой представлены фотографии, документы, предметы быта второй половины XX века (6+). Она посвящена людям, которые участвовали в восстановлении города после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В выставочном зале «Мир искусств» пройдет творческая выставка учащихся детской художественной школы имени А. А. Большакова (0+). На ней будет представлено более 20 произведений юных художников от 8 до 17 лет.

В Центральной городской библиотеке будет организована выставка краеведческих публицистических изданий (6+).