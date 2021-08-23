Культура

Выпускники колледжа искусств покажут на выставке традиционные псковские ремесла

Творческие работы выпускников, студентов и преподавателей специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова принимают участие в уникальной выставке «Процветай и здравствуй, Псковская земля». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств.

Выставка декоративно-прикладного искусства посвящена 77-летию образования Псковской области. Она проходит в новом Арт-холле Дома Культуры поселка Родина. В экспозиции размещены работы выдающихся мастеров деревообрабатывающего, кузнечного и гончарного промыслов, которыми славилась Псковская земля.

Колледж искусств представляют работы выпускников Александры Ивановой и Юлии Никитиной - декоративные панно в технике холодный батик, гобеленовое ткачество.

«Лирические чувства вызывают у зрителя прославляющие Псковщину акварели и пастели преподавателя колледжа, члена Московского союза художников Константина Зинина. Еще одним ярким украшением выставки стали образцы народного костюма. Это дипломные работы выпускниц колледжа Аниты Светличной и Татьяны Плотниковой, а также костюмы из личной коллекции студентки 3 курса Ольги Зининой», - рассказали в колледже искусств.