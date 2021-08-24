Культура

Псковичам рассказали, как получить билеты на празднование 1000-летия Усвят

Как получить билеты на празднование 1000-летие Усвят, Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Усвятского района.

«Официальное открытие и концертная программа празднования 1000-летия упоминания Усвят в летописи пройдет 28 августа на Юрьевых горах, одновременно трансляция праздника будет вестись на интерактивном экране на площади Советской», - отметили в администрации.

Получить пригласительные билеты можно:

по заявкам руководителей организаций и учреждений района (по телефону 2-17-51);

в фойе районного Дома культуры 26 и 27 августа с 14.00 до 18.00;

на Юрьевых горах и площади Советской 28 августа перед началом мероприятий.

Дети до 12 лет могут бесплатно посещать мероприятия в сопровождении родителей. Пригласительные билеты на детские мероприятия спектакли и мастер-классы, которые пройдут 28 и 29 августа, можно получить в фойе районного Дома культуры 26 и 27 августа с 14.00 до 18.00.

На фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой в деревне Церковище вход свободный.

На концерт, который состоится 29 августа на Юрьевых горах, пригласительные билеты можно будет получить непосредственно перед концертом на Юрьевых горах.