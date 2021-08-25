Культура

О музее истории пушкиногорской школы сможет узнать вся Россия

Музей истории Пушкиногорской средней общеобразовательной школы получил сертификат о регистрации на портале школьных музеев России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель музея и учитель информатики пушкиногорской школы Татьяна Плотникова.

Фото здесь и далее: архивы музея истории Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина.

«Раньше наш музей уже проходил официальную регистрацию и был отмечен на карте школьных музеев Псковской области. Теперь же мы получили сертификат, а позже у нас будет и свидетельство о регистрации на федеральном портале. Это стало для нас следующей ступенькой в развитии, ведь теперь о музее смогут узнать люди за пределами Псковской области. Надеюсь, что скоро и два других музея пушкиногорской школы - музей русского быта "Горница" и "Пушкинская гостиная" также получат свидетельства о регистрации на портале школьных музеев России», - рассказала Татьяна Плотникова.

Обычно школьные музеи представляют собой комнаты боевой славы, в которых собраны преимущественно экспонаты времен Великой Отечественной войны, но музей, открывшийся в Пушкиногорской средней школе, отличается от них.

«Наша школа была основана в 1927 году и застала Великую Отечественную войну, поэтому часть нашей экспозиции посвящена военным экспонатам и истории учителей, которые воевали в партизанских отрядах. Один из педагогов даже участвовал в операциях по разминированию района после войны. Однако, основная задача музея - рассказать именно историю школы. Наши экспозиции и выставки рассказывают о том, как школа несколько раз переезжала из здания в здание, а также об учениках и учителях, о том, какими интересными людьми становятся те, кто учился в стенах школы», - пояснила Татьяна Плотникова.

По словам руководителя музея, школа помнит и тех учеников, которые учились здесь всего несколько лет - и кандидата исторических наук Анатолия Филимонова, и поэта Валерия Мухина. Последнему в этом году музей посвятил отдельную выставку.

Над оформлением музея и «поддержанием жизни» трудится специально созданный из школьников актив. Среди основных направлений работы ребят - поисковая работа, научно-практические исследования и организация экскурсий.

«Сейчас в школе есть один экскурсовод, но в будущем учебном году мы планируем подготовить еще нескольких, которые смогут знакомить других школьников с постоянной экспозицией музея и с временными выставками», - рассказала Татьяна Плотникова.

В сборе материала для выставок школьного музея принимают участие почти все ученики школы во время выполнения специальных поисковых заданий. Одним из них стала беседа с ветеранами педагогического труда и подготовка стендов по ее итогам.

«Кроме того, к 70-летию Победы мы оформляли выставку-фотоальбом "Я и мой прадед". В следующем году, к 95-летию школы, планируем показать всем старые учебники и старую школьную форму. Когда мы организовывали выставку о школе на страницах газеты "Пушкинский край", то специально ходили в типографию, пользовались архивом газеты и районной администрации. А к школьным юбилеям ученики заполняют анкеты со своими родителями-выпускниками, где они делятся воспоминаниями о школьной жизни и рассказывают о том, кто добился каких успехов после выпуска», - рассказала о выставках музея Татьяна Плотникова.

В музее много экспонатов, обо всех хочется рассказывать, и выделить самые ценные бывает достаточно трудно, отметила руководитель музея. Для истории школы самыми ценными экспонатами можно назвать знамя комсомольской организации, фотографии пионеров и дневники комсомольских отрядов, а также вещи учителей-участников Великой Отечественной войны. Однако особо музей гордится и другими объектами показа, не связанными со школьной истории, но значимыми для истории страны.