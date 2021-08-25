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Культура

О музее истории пушкиногорской школы сможет узнать вся Россия

25.08.2021 20:48|ПсковКомментариев: 0

Музей истории Пушкиногорской средней общеобразовательной школы получил сертификат о регистрации на портале школьных музеев России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель музея и учитель информатики пушкиногорской школы Татьяна Плотникова.

Фото здесь и далее: архивы музея истории Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина.

«Раньше наш музей уже проходил официальную регистрацию и был отмечен на карте школьных музеев Псковской области. Теперь же мы получили сертификат, а позже у нас будет и свидетельство о регистрации на федеральном портале. Это стало для нас следующей ступенькой в развитии, ведь теперь о музее смогут узнать люди за пределами Псковской области. Надеюсь, что скоро и два других музея пушкиногорской школы - музей русского быта "Горница" и "Пушкинская гостиная" также получат свидетельства о регистрации на портале школьных музеев России», - рассказала Татьяна Плотникова.

Обычно школьные музеи представляют собой комнаты боевой славы, в которых собраны преимущественно экспонаты времен Великой Отечественной войны, но музей, открывшийся в Пушкиногорской средней школе, отличается от них.

«Наша школа была основана в 1927 году и застала Великую Отечественную войну, поэтому часть нашей экспозиции посвящена военным экспонатам и истории учителей, которые воевали в партизанских отрядах. Один из педагогов даже участвовал в операциях по разминированию района после войны. Однако, основная задача музея - рассказать именно историю школы. Наши экспозиции и выставки рассказывают о том, как школа несколько раз переезжала из здания в здание, а также об учениках и учителях, о том, какими интересными людьми становятся те, кто учился в стенах школы», - пояснила Татьяна Плотникова.

По словам руководителя музея, школа помнит и тех учеников, которые учились здесь всего несколько лет - и кандидата исторических наук Анатолия Филимонова, и поэта Валерия Мухина. Последнему в этом году музей посвятил отдельную выставку.

Над оформлением музея и «поддержанием жизни» трудится специально созданный из школьников актив. Среди основных направлений работы ребят - поисковая работа, научно-практические исследования и организация экскурсий.

«Сейчас в школе есть один экскурсовод, но в будущем учебном году мы планируем подготовить еще нескольких, которые смогут знакомить других школьников с постоянной экспозицией музея и с временными выставками», - рассказала Татьяна Плотникова.

В сборе материала для выставок школьного музея принимают участие почти все ученики школы во время выполнения специальных поисковых заданий. Одним из них стала беседа с ветеранами педагогического труда и подготовка стендов по ее итогам. 

«Кроме того, к 70-летию Победы мы оформляли выставку-фотоальбом "Я и мой прадед". В следующем году, к 95-летию школы, планируем показать всем старые учебники и старую школьную форму. Когда мы организовывали выставку о школе на страницах газеты "Пушкинский край", то специально ходили в типографию, пользовались архивом газеты и районной администрации. А к школьным юбилеям ученики заполняют анкеты со своими родителями-выпускниками, где они делятся воспоминаниями о школьной жизни и рассказывают о том, кто добился каких успехов после выпуска», - рассказала о выставках музея Татьяна Плотникова.

В музее много экспонатов, обо всех хочется рассказывать, и выделить самые ценные бывает достаточно трудно, отметила руководитель музея. Для истории школы самыми ценными экспонатами можно назвать знамя комсомольской организации, фотографии пионеров и дневники комсомольских отрядов, а также вещи учителей-участников Великой Отечественной войны. Однако особо музей гордится и другими объектами показа, не связанными со школьной истории, но значимыми для истории страны.

«Один из руководителей музея прошлых лет во время написания исследовательской работы "Мы свидетели войны 1812 года" обнаружила вместе с поисковым отрядом мундирные пуговицы, пряжку для сабельной сбруи и мушкетную пулю времен Отечественной войны. Это самые древние экспонаты нашего музея», - добавила Татьяна Плотникова.
Теги: #музей #дети #школьники #сельская школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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