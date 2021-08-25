Культура

Известный певец Артур Руденко выступит в Пскове 28 сентября

Известный певец Артур Руденко выступит с программой «Только лучшее» в Пскове в БКЗ филармонии 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

«Мощный вокал, живое исполнение и искренние эмоции! Не пропусти!» - отметили организаторы.

Артура Руденко прославили в том числе такие песни, как «Я дышу тобой», «Без любви твоей не смогу». На популярные хиты «А любовь осенняя», «Падал белый снег» сняли клипы.

Концерты артиста проходят по всей России. Кроме того, Артур Руденко выступал на сцене Кремля на концерте по случаю вручения премии «Шансон года».

Начало концерта в 19.00. Билеты можно приобрести на сайте моибилеты.рф и в кассе филармонии.

Возрастное ограничение: 12+.

Информационный партнер «Радио Шансон». Слушайте «Радио Шансон» в Пскове на частоте 105.3 FM.