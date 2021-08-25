Культура

Национальному парку «Себежский» нужны топоры и пилы для оборудования музея дров

Национальному парку «Себежский» нужны топоры и пилы для оборудования музея дров. Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Национальный парк "Себежский", заказник "Ремдовский"» в соцсети «ВКонтакте»

«Для оборудования интерактивного музея дров в деревне Рудня примем в дар топоры, пилы и другие инструменты в любом состоянии», - говорится в сообщении.

Тех, кто готов оказать помощь парку, просят обращаться по телефону: 8 811 402 12 38.

Национальный парк «Себежский» — особо охраняемая природная территория федерального значения, создан постановлением правительства РФ от 8 января 1996 года. Расположен парк на юго-западе Псковской области. Его общая площадь — 50 тысяч га, 30 из которых покрыты лесом, остальную часть занимают водоемы. В границы парка включен город Себеж.