Культура

Электронный орган появился в колледже искусств в Пскове

Электронный орган приобрел Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Появление инструмента в Пскове связано с инициативой концертирующих органистов, лауреатов премии администрации Псковской области за лучшие произведения культуры и искусства, лауреатов премии «Признание», руководителей благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» Дениса Маханькова и Дины Ихиной, а также заведую­щего кафедрой органа Санкт-Петербургской государственной консервато­рии, профессора Даниэля Зарецкого.

«Значение этого события для Псковской области в целом и колледжа искусств, в частности, трудно переоценить. Появление такого редкого музыкального инструмента будет способст­вовать развитию гастрольно-концертной жизни в регионе, расширит музыкальный кругозор как любителей музыки, так и профессионалов, среди которых преподаватели и студенты колледжа, учителя и учащиеся детских школ искусств», - рассказали в колледже.

По мнению специалистов-музыкантов, важно, что в рамках действующего федерального государственного образовательного стандарта среднего про­фессионального образования выпускники специальности «Инструментальное исполни­тельство», освоив этот непростой инструмент, смогут получить до­полнительную квалификацию. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда и окажет поддержку профессионально­го музыкального образования в регионе.

Напомним, что до сегодняшнего времени единственным местом в Псковской области, где можно было посетить концерты органной музыки и «в живую» услышать и увидеть этот музыкальный инструмент была лютеранская церковь святого Петра в Печорах.