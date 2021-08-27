Культура

Участники проекта «Музейные маршруты России» отправились в Изборск

Серия мероприятий в рамках проекта «Музейные маршруты России» проходит в Изборске сегодня, 27 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В проекте принимают участие представители Министерства культуры России и правительства Псковской области, руководители ведущих музеев и эксперты в сферах культуры, туризма, развития музейных и заповедных территорий.

Мероприятия в рамках проекта в этом году проходят в ключевых городах пяти федеральных округов России: Санкт-Петербурге, Пскове, Калуге, Туле, Смоленске, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске, а также в городах Республики Карелия.

Напомним, 26 августа в Пскове состоялась проектно-аналитическая сессия по вопросам механизмов, направленных на развитие и продвижение музеев, расположенных в Северо-Западном федеральном округе. Также в этот день состоялось открытие выставки «Музейные маршруты России» и презентация музеев, расположенных в Псковской области.

27 августа на территории ансамбля Изборской крепости пройдут экспертный круглый стол и методическое совещании с представителями федеральных и региональных музеев.

Всероссийский проект «Музейные маршруты России» был начат Министерством культуры России в 2021 году. Основная цель проекта – добиться роста посещаемости музеев, в том числе и в «низкий» сезон, что, в свою очередь, повлечет устойчивый рост и доходов и, как следствие, формирование ресурсной базы для развития музейных учреждений. Ключевая задача мероприятий – популяризация уникального культурно-исторического наследия среди граждан России, вовлечение в культурный оборот максимально большего числа исторически значимых объектов показа, поиск инструментов и механизмов продвижения музеев.