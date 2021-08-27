Культура

Интеллектуальный забег «Бегущая книга — 2021» пройдет в Пскове

Библиотекари и активные читатели города Пскова примут участие в осеннем Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга — 2021». Всех любителей чтения приглашают присоединиться к этой масштабной социокультурной акции 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Старт акции запланирован в библиотеке (улица Профсоюзная, 2) в 12.00.

Кроме того, в рамках акции «В новый учебный год – вместе с библиотекой» в Пскове пройдут книжные и художественные выставки, экскурсии, квизы, дни информации, киноклубы, культурно-образовательные и литературно-просветительские программы с использованием современных методик и оборудования.

Среди запланированных мероприятий: День знаний в библиотеке (участников познакомят с основными отделами библиотеки, книжными фондами и электронными информационными ресурсами), выставка советских открыток «Школа, я скучаю» из коллекции псковича сотрудника правоохранительных органов Алексея Костюкова (это четвертая выставка из серии «Родом из детства»), лекции робота Сережи «Следы пребывания Петра I на Псковской земле», «Творчество Петра Павловича Оссовского на Псковской земле» и другие мероприятия.

Интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (8112) 72-47-35. С программой можно ознакомиться по ссылке.