Культура

Спектаклем «Онегин двести лет спустя» завершат нынешний сезон «Летних вечеров в Пушкинском заповеднике»

Музыкальным моноспектаклем «Онегин двести лет спустя» завтра, 28 августа, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» завершится сезон-2021 успешного многолетнего проекта «Летние вечера в Пушкинском заповеднике». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, перед слушателями на этот раз выступит известный советский и российский музыкант, гитарист и композитор Владимир Щукин. В основу его постановки легли песни, романсы и баллады на стихи поэтов начала XIX века: от Пушкина, Дельвига и Вяземского до раннего Тютчева.

Сцена из спектакля «Онегин двести лет спустя». Фото из открытых источников.

Как и все предыдущие «Летние вечера…», «Онегин…» будет дан в Тригорском, в «Зеленой гостиной» мемориального дома Осиповых и Вульфов, соседей и сердечных приятелей ссыльного Пушкина, рассказали в музее. Начнут спектакль в 18.30. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 12+. Кураторы программы также напомнили, что в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в тригорском господском доме одновременно смогут принять не более 30 человек. Посетителей просят иметь с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания.

В «Михайловском» также напомнили, что в нынешнем году в полную афишу проекта вошло семь очень разных по характеру и содержанию концертов и музыкальных спектаклей с участием артистов из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга.