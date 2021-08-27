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Культура

Яблочные горки появились сегодня в Пушкинском Заповеднике

28.08.2021 12:46|ПсковКомментариев: 0

Гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 28 августа, и ещё несколько дней смогут любоваться декоративными композициями из яблок, выращенных в садах мемориальных усадеб. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, такую акцию-выставку в период спелых яблок работники службы музейных лесов и парков устраивают вот уже несколько лет, тем самым продолжая и развивая традицию, бытовавшую во многих деревенских дворянских усадьбах пушкинского времени.


Энгель Насибулин. Из книги «Сказы о Сямёне Степановиче Гейченка и его служении Александру сыну Сергееву Пушкину». Домовой. Осень. Из фондов музея.

Композиции, или, как говорили раньше, горки из разноцветных, разных сортов отборных яблок, украшенные осенними цветами и ягодами, сейчас размещены на крыльцах господских домов в Михайловском, Тригорском и в Петровском, а также в огороде пряных трав и лекарственных растений в Тригорском. Эта «рассредоточенная» по всему заповеднику выставка названа по строке из стихотворения современной поэтессы Елены Ларкиной: «В саду срывает осень яблоки…»


В «аптекарском» огороде в Тригорском.

В музее добавили, что нынешний год в Пушкиногорье выдался урожайным на груши, сливы, яблоки. И напомнили, что в садах мемориальных усадеб в Пушкинском заповеднике сейчас выращивают порядка 40 сортов яблок, как старинных, так и современной селекции. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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