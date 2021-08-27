Культура

Любимова: Федеральный статус Псково-Изборского музея позволил усилить возможности музейно-выставочного комплекса

В Псковской области в субботу, 28 августа, с рабочей поездкой находилась министр культуры России Ольга Любимова. Основное внимание главы Минкультуры России в рамках визита в регион было приковано к объектам Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках осмотра гендиректор учреждения Александр Голышев провел экскурсию по территории музея-заповедника и выставкам в купеческих домах.

«Псково-Изборский музей-заповедник получил с 2021 года федеральный статус, что позволило усилить имеющиеся возможности музейно-выставочного комплекса. Так, только за первое полугодие этого года учреждение посетили свыше 400 тысяч человек», — сказала Ольга Любимова.

Министр осмотрела экспозиции в памятниках архитектуры конца XIX века — Доме купца Шведова, Доме купца Белянина, Доме и Флигеле купца Анисимова. В музее-заповеднике представлены выставочные проекты, посвященные костюмам жителей Псковской губернии XIX — начала XX веков, истории льноводства в регионе, народной игрушке из разных регионов, а также произведениям художников, скульпторов и фотографов из более чем 14 стран.

Кроме того, глава ведомства посетила Изборскую крепость ХIV-ХVI вв. На территории музея постоянно ведутся исследовательские и реставрационные работы.

Отметим, что общий фонд объединенного музея составляет почти 600 тысяч единиц хранения, среди них — рукописные и старопечатные книги и документы, иконопись, русская и западноевропейская живопись, графика, скульптура. Археологическая коллекция музея-заповедника состоит из находок, полученных в ходе 30-летних раскопок на территории Труворова городища, датированного археологами VII — XIV веками.

Напомним, что ранее министр культуры России Ольга Любимова вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и другими официальными лицами приняла участие в праздничных мероприятиях в честь Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. Божественную литургию в этот праздничный день отслужил Митрополит Псковский и Порховский Тихон.