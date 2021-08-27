Культура

Губернатор объявил о поддержке Минкульта РФ в реставрации Усадьбы Родзянко

Усадьба Родзянко в Усвятском районе будет отреставрирована при поддержке министерства культуры РФ. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 28 августа, в рамках рабочей поездки в Усвяты озвучил, что соответствующая договоренность достигнута с министром культуры России Ольгой Любимовой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников сообщил, что Псковской области на приведение в порядок объекта культурного наследия регионального значения «Дом Родзянко» из федерального бюджета будет направлено около 45 млн рублей.

Ранее по решению Михаила Ведерникова на подготовку проектно-сметной документации были выделены средства из областного бюджета. Кроме того, вместе с представителями районной власти разработана концепция создания Усвятского музейно-туристического центра. «Хорошо, что этот важный объект будет приведен в порядок и введен в эксплуатацию», — заметил губернатор.

В рамках рабочей поездки в Усвятский район Михаил Ведерников осмотрел памятник архитектуры, который в настоящее время пустует. Глава региона поручил включить в проект архитектурную подсветку, а также призвал продумать концепцию благоустройства территории. Он напомнил о всероссийском конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды, как о дополнительной возможности получить федеральное финансирование на приведение территории в порядок. «Надо действовать по примеру Острова и Гдова, которые в рамках всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства получили на реализацию своих проектов по 50 млн рублей. Мы проработаем со специалистами, чтобы проект подготовить максимально грамотно», — отметил Губернатор.

Напомним, «Дом Родзянко» — усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный на месте деревянного в конце 19-го века, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом представляет собой образец архитектуры периода эклектики, сочетая в своем облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное для конца 19-го века. В области подобное сооружение единственное.

До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.