Экспозиция «‎Лев против Орла» откроется в Пскове

Открытие экспозиции «Лев против Орла» состоится в Варлаамовской (стеклянной) башне в Пскове 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.
Фото здесь и далее: Андрей Игнатьев
Экспозиция посвящена одной из героических страниц военной истории Пскова – осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.
«С июля по октябрь 1615 года псковичи в очередной раз проявили себя как непримиримые защитники северо-западных рубежей перед лицом шведских интервентов. Центром боевых действий стали северный угол Псковской крепости и наугольная Варлаамовская башня», - рассказали в музее.
По словам организаторов выставки, перед посетителями экспозиции в лицах и костюмах развернется полномасштабная картина осады Пскова, ее героические и трагические моменты.
«Как и в 1615 году, лицом к лицу вновь сойдутся в историческом противостоянии русский двуглавый орел и шведский снежный лев, а фоном для этого послужит свидетель той эпохи – сама Варлаамовская башня», - добавили в музее.