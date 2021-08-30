Культура

Экспозиция «‎Лев против Орла» откроется в Пскове

Открытие экспозиции «‎Лев против Орла» состоится в Варлаамовской (стеклянной) башне в Пскове 31 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Андрей Игнатьев

Экспозиция посвящена одной из героических страниц военной истории Пскова – осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.

«С июля по октябрь 1615 года псковичи в очередной раз проявили себя как непримиримые защитники северо-западных рубежей перед лицом шведских интервентов. Центром боевых действий стали северный угол Псковской крепости и наугольная Варлаамовская башня», - рассказали в музее.

По словам организаторов выставки, перед посетителями экспозиции в лицах и костюмах развернется полномасштабная картина осады Пскова, ее героические и трагические моменты.

«Как и в 1615 году, лицом к лицу вновь сойдутся в историческом противостоянии русский двуглавый орел и шведский снежный лев, а фоном для этого послужит свидетель той эпохи – сама Варлаамовская башня», - добавили в музее.