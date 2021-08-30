Культура

Недетское увлечение: в Пскове эксперт проведет лекцию о военно-исторической миниатюре

Лекция Максима Костикова «Историческая миниатюра: искусство, история, коллекционирование, образование» пройдет в Пскове 1 сентября. Об этом сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества в Псковской области.

«Коллекционирование оловянных солдатиков давно перестало быть детским увлечением. Сегодня солдатики стали произведением искусства и превратились в военно-историческую миниатюру», - заметили организаторы.

Эксперт расскажет о том, как зародилось это увлечение и как оно набрало популярность.

Лекция пройдет в 18.00 по адресу: Октябрьский проспект, дом 14, помещение «Парки и ярмарки города Пскова».