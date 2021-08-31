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Культура

Посетить Михайловское по «Пушкинской карте» можно будет с завтрашнего дня

31.08.2021 12:38|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября обладатели «Пушкинской карты» смогут посещать выставки и музеи «Михайловского» за счет государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Министерство культуры Российской Федерации.

Накануне в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве презентацию «Пушкинской карты» провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она разъяснила собравшимся механику регистрации и получения карты — как в ее электронной версии, так и в виде «пластика» с оригинальным дизайном.

Напомним, что этот документ — именной, его может получить каждый гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет. Раз в год государство будет начислять на карту средства для покупки билетов в музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

В период с 1 сентября по 31 декабря текущего года обладатели «Пушкинской карты» смогут потратить 3 тысячи рублей. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей, и эти деньги также нужно будет потратить в течение 12 месяцев.

Помимо Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в перечне уже подключившихся к проекту учреждений культуры — Большой театр, Мариинский театр, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле, Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева и многие, многие другие — всего 1354 учреждения культуры из 85 регионов страны.

Причем, подчеркнула Татьяна Голикова, количество участников программы растет с каждым днем.

Теги: #музей #михайловское #пушкинская карта
Источник: Псковская Лента Новостей
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