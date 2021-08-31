Культура

В Пскове открылась выставка, посвященная осаде города войском Густава II Адольфа

Экспозиция «‎Лев против Орла», посвященная осаде Пскова войском шведского короля Густава II Адольфа, открылась в Варлаамовской башне сегодня, 31 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

События, которым посвящена экспозиция, разворачивались с июля по октябрь 1615 года. Центром боевых действий стали северный угол Псковской крепости и наугольная Варлаамовская башня. В центральной части выставки помещена работа псковского художника Александра Коростелева, выполненная из меди в 2021 году. На ней изображен бой между русским орлом и шведским львом.

Открывая выставку, генеральный директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев назвал ее подарком школьникам к Дню знаний.



«Мы приурочили открытие башни к 1 сентября, Дню знаний. Сегодняшняя композиция проста и оригинальна по решению, она показывает, какая была ситуация в начале Смутного времени. Я думаю, для школьников этого более чем достаточно. Выставка оформлена таким образом, чтобы здесь можно было проводить и музыкальные вечера, один из которых пройдет 11 сентября», - отметил он. Государство, по мнению Александра Голышева, не зря тратит деньги на реставрацию подобных обьектов. «Сегодня Варлаамовская башня будет интересна и для детей, и для взрослых, и для всех, кто любит наш исторический город Псков», - убежден директор музея-заповедника.

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Добавим, автор выставки «‎Лев против Орла» - начальник отдела «Двор Постникова и Варлаамовский угол» Псково-Изборского музея-заповедника Алексей Голубев, дизайнер - Наталья Цой.

Помимо сегодняшней выставки планируется открыть еще два этапа экспозиции. На одном из них организаторы намерены представить артиллерию.