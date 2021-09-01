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Культура

Алексей Учитель негативно оценил киносъемки в космосе с участием Юлии Пересильд

02.09.2021 20:04|ПсковКомментариев: 2

Свое отношение к художественному кино в реальном космосе выразил кинорежиссер, народный артист России, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель. В интервью ТАСС он заявил, что это, мягко говоря, опасная история.

Напомним, что на октябрь этого года запланирован запуск корабля «Союз МС-19». На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля, космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. Съемочная группа пробудет на орбите около десяти дней. Съемки пройдут, в том числе, на новом российском модуле «Наука».

«Не хотел, чтобы Юля (Пересильд - ред.) участвовала в ней. Надеялся, не пройдет отбор. Она приезжала на кастинг уставшая, со съемочной площадки, снималась тогда в сериале "Медиатор" о переговорщике из ФСБ. И Клим Шипенко, режиссер "Вызова", вроде бы, планировал на главную роль другую актрису. Но у Юли поразительные физические данные. Недавно вот рассказывала, как ее крутили на центрифуге, отрабатывали то ли посадку, то ли взлет. Четыре с половиной часа сидишь в скафандре, и все время продолжается тряска, вибрация, перегрузки. Когда Юля вышла, ей сказали, у космонавтов пульс обязательно уходил за 90 ударов в минуту. А у нее не превышал 78. И она еще посмеивалась, мол, чего волноваться-то? Не удивлюсь, если после полета ей предложат контракт космонавта. Надеюсь, откажется», - рассказал Алексей Учитель и отметил, что плохо относится к этому проекту.

Фото: www.roscosmos.ru

По его словам, фильм «Вызов» можно было спокойно снять на Земле. «Срок подготовки к полету очень короткий. Понимаю, Роскосмосу надо привлекать туристов, зарабатывать, но лучше обойтись без лишнего риска. Не секрет, что и профессиональные космонавты выступили против "Вызова", из-за чего обстановка в Звездном городке, где проходят тренировки, не самая хорошая. Юля пыталась переломить отношение, со всеми поговорить откровенно, но…В общем, есть такие моменты… щекотливые. Сейчас вот оформляем опекунство на случай, если на орбите, не дай бог, что-нибудь случится. Не хочу об этом ни думать, ни вслух говорить. А вдруг и меня не станет? Все-таки не мальчик… Бабушка, Юлина мама, не работает, она не способна содержать внучек», - поделился кинорежиссер. Он добавил, что пытался отговорить Юлию Пересильд от участия в этом проекте, «но понимал: это безнадежно. Юля не отступит».

Отвечая на вопрос о том, поедет ли он на Байконур, Алексей Учитель сказал: «Если возьмут. Количество членов семьи, которых берут на старт, ограничено. Дочки точно полетят. Юля ведь помешана на детях. В хорошем смысле... Поражаюсь ей. По идее, сейчас она должна жить в Звездном. Там каждые три дня какой-то зачет, экзамен. Она же реально летит в качестве бортинженера. Все учит и сдает. При ее ответственности готовится по полной программе, всерьез. Занятия начинаются в восемь часов утра, заканчиваются часто в девять вечера. На дорогу домой уходит два с лишним часа, а в шесть утра надо нестись обратно. Юля мотается туда-сюда, чтобы хоть немного побыть с детьми...»

Теги: #кино #космос
Источник: Псковская Лента Новостей
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