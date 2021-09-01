Культура

Эксперт показал псковичам коллекцию солдатиков в рамках лекции об исторической миниатюре

Лекция Максима Костикова «Историческая миниатюра: искусство, история, коллекционирование, образование» состоялась в туристском информационном центре Псковской области 1 сентября. Об этом сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества в Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Псковского РВИО

В коллекции эксперта насчитывается более 4 тысяч экспонатов - каждый экземпляр ценен для владельца, каждый солдатик уникален.

Максим Костиков рассказал слушателям об истоках появления и развития солдатиков, а также подробно представил экземпляры своей коллекции военной миниатюры.

В конце лекции у присутствующих была возможность задать интересующие их вопросы. Председатель Псковского регионального отделения РВИО Александр Серавин уточнил, какой экземпляр был первым в коллекции эксперта. Максим Костиков ответил, что первым был солдатик из игрушки киндер-сюрприз, в середине 90-х годов 20 века.