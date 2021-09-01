Культура

Стала известна причина закрытия кинотеатров в Великих Луках

Администрация города Великие Луки разъяснила ситуацию с закрытием кинотеатров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, кинотеатр «Родина» с 7 июля закрыт на реконструкцию, а кинозал в ТЦ «Рубин» прекратил свою деятельность по причине непродления договорных отношений с владельцами торговых площадей.

Фото: pixabay.com.

В настоящее время, по информации руководства ООО «Кинопарк», идет строительство еще одного зала в кинотеатре «Родина» и ТЦ «Апельсин». Это позволит повысить уровень обслуживания населения и качества предоставляемых услуг.

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«Кроме того, кинотеатры города ожидает ребрендинг. Руководство ООО "Кинопарк" приносит извинения за предоставленные неудобства и сообщает, что сейчас кинозал работает в ТЦ "Апельсин" в прежнем режиме», - добавили в администрации.