Культура

В Пскове пройдет спектакль для детей с особенностями здоровья

В рамках Года Германии в России в Псковском городском молодежном центре состоится премьера спектакля «Приключения водяного Никса» по мотивам книги современной немецкой писательницы Кирстен Бойе. Постановка - часть проекта «Город Муз». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

«Зрители смогут увидеть, как главный герой, мальчик Джонатан, после поездки на Балтийское море обнаруживает у себя настоящего водяного по имени Никс, вместе с которым начнутся настоящие приключения!» - рассказали в молодежном центре.

Открытый показ пройдет 10 сентября в 18:30 на улице Максима Горького, 15. Продолжительность спектакля – 45 минут.

Принять участие в мероприятии смогут молодые семьи (возраст одного из родителей до 35 лет включительно). Спектакль является инклюзивным, поэтому подойдет для детей с ограниченными возможностями здоровья, подчеркнули в центре.

Записаться на спектакль можно по ссылке.