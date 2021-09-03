Культура

Сотрудник «Михайловского» расскажет на конференции, как поднять настроение рекреантам

В течение двух дней, 3 и 4 сентября, в рамках IV Фестиваля исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно» будет работать конференция «Опыт современного использования музейных садово-парковых территорий». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Сотрудники музея принимают участие в этом форуме наряду со специалистами из других музеев страны: «Царского Села», «Хмелиты», Русского музея, «Ясной Поляны, Алупкинского дворцово-паркового заповедника и других.

Так, сегодня на пленарном заседании конференции в online-режиме перед коллегами выступит ведущий специалист службы музейных лесов и парков «Михайловского» Андрей Прокофьев. Тема его доклада — «Сохранение элементов исторического ландшафта для положительного эмоционального воздействия на рекреантов Пушкинского заповедника», рассказали в музее.

Также в учреждении уточнили, что нынешняя конференция — совместный проект Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков» и Государственного музея-заповедника «Царицыно». Она приурочена к 20-летию Союза музеев России. Государственный музей-заповедник «Михайловское» традиционно участвует как в конференциях и в Фестивале исторических садов в «Царицыне», так и в других чтениях, конференциях и симпозиумах, посвященным вопросам сохранения и использования исторических садово-парковых комплексов в научных, просветительных и рекреационных целях — как учреждение, накопившее значительный положительный опыт работы в этом направлении.

Все, кому интересна данная проблематика, также отметили в музее, могут стать слушателями конференции в прямом эфире на YouTube-канале «Царицына».