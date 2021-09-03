Культура

Фотовыставку к 10-летию Дома-музея Довлатова представляет «Михайловское»

К 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова (3 сентября 1941 года) и 10-летию открытия частного Дома-музея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района в официальных сообществах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях создана небольшая фотогалерея. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в нее вошли снимки, сделанные сотрудниками Пушкинского заповедника на открытии дома музея.

Дом-музей Довлатова. Выставка петербургского художник Игоря Шаймарданова «Довлатов и заповедник» (2011). Архив «Михайловского»

Также музей публикует небольшую заметку-воспоминание о юбиляре. «В 1976 году в Пушкинских Горах появился будущий известный писатель Сергей Довлатов. 29 мая он, сотрудник Пушкиногорского экскурсионного бюро, провел первый "круг" ("кругом" назывался экскурсионный маршрут: Михайловское — Тригорское — Святогорский монастырь). И провел их за два сезона 1976–1977 годов около сотни. 11 июня 1976 года, с целью выдачи официального допуска к работе, экскурсовода Довлатова прослушали дважды — в Михайловском и Тригорском, 1 июля еще раз — в Михайловском. Три рецензии, написанные тремя сотрудниками Пушкинского заповедника и сохранившиеся в его научном архиве, свидетельствуют о добродушном и непридирчивом отношении в музее к писателю. Их авторы (два методиста и один хранитель, все трое — дамы), вероятно, понимали, что экскурсовод — не его призвание. Одним словом, в заповеднике Довлатова не обидели. Со стороны туристов остались тоже только добрые слова. Их сохранили Книги отзывов и пожеланий», - рассказали в музее.

Игорь Шаймарданов. Работа с выставки «Довлатов и заповедник». Из собрания «Михайловского»

В музее напомнили, что личное отношение писателя к Пушкиногорью и музею-заповеднику «Михайловское» — если верить его автографам — разительно отличается от того, что «зафиксировано» в его культовом романе. Так, в письме Юлии Губаревой в декабре 1982 года Довлатов пишет: «…очень тоскую по Ленинграду, Таллину и Пушкинским Горам, но об этом я даже не хочу говорить». А дарственная надпись чете Арьевых на экземпляре «Заповедника» 1988 года издания гласит: «Андрюше и Ане — в память о лучших местах на земле! (А я, между прочим, побывал в 12-ти странах). Ваш С. Довлатов».