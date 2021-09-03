Культура

В Стругах Красных отремонтировали ДК почти за 10 млн рублей

В Стругах Красных завершились работы по капитальному ремонту районного дома культуры. Средства на эти цели - порядка 9,6 млн рублей консолидированного бюджета - были выделены в рамках нацпроекта «Культура», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Рабочие отремонтировали кровлю здания, санузлы, систему отопления, а также заменили полы в хореографическом зале. В некоторых помещениях был проведен косметический ремонт, заменены двери. Кроме того, отремонтированы лестницы. На ремонт гардероба выделили порядка 460 тысяч рублей из муниципального бюджета.

В районном ДК работают 25 клубных формирований, в которых занимаются более 260 человек, в том числе 120 детей.