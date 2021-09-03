Культура

Выставка живописи «Преломление цвета» откроется в Пскове

Выставка художника Александра Коростелева «Преломление цвета» откроется в Пскове 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Александр Коростелев — живописец, график, педагог, руководитель студии акварели. Кроме того, он реставратор, копиист и художник, работающий как с деревом, так и с металлом. Недавно псковский музей-заповедник торжественно открыл в отреставрированной Варлаамовской башне экспозицию «Лев против орла». В ее центре расположилась одноименная композиция из меди размером 1000х1700 Александра Коростелева.

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«Во вторник, 7 сентября, в 18.00 художник приглашает всех нас на открытие своей выставки живописи "Преломление цвета". Вернисаж — в галерее "Avec plaisir" ("С удовольствием!") на улице Пушкина, 4», - рассказали организаторы выставки.