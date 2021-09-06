Культура

ГКЦ Пскова отремонтируют к его 60-летию

Городской культурный центр Пскова отремонтируют к его 60-летнему юбилею. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

По словам директора центра Елены Голубевой, уже отремонтированы помещения для проведения репетиций, снаружи проводится капремонт колоннады. После ремонта колонны будут с подсветкой. Кроме того, продолжается ремонт входной части здания с расширением входной группы и перепланировкой фойе. Также проводится замена дверных проемов в концертных залах.

На ремонт администрация города выделила 9,8 млн рублей, еще 4,5 млн рублей будет затрачено из собственных средств ГКЦ.

Работы планируется завершить к началу ноября, к 60-летию учреждения.