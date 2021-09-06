Культура

Выставка «В свободном полете» открылась в Пскове

Новая художественная выставка «В свободном полете» открылась в актовом зале Псковской областной научной библиотеки на улице Профсоюзной, 2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

В библиотеке рассказали, что на этот раз участники регионального отделения «Творческого союза художников России» представили вниманию публики экспозицию, «не загнанную в рамки условной темы». «Сформированная под воздействием единственно верного критерия - показать то, что хочется, эта выставка получилась очень разноплановой», - отметили организаторы.

Двадцать четыре работы, среди которых натюрморты, пейзажи, абстракция, инсталляции, принадлежат известным псковским художникам: Николаю Москалеву, Сергею Каримову, Любови Желтышевой, Виктору Тимофееву, Ирине Сафроновой, Игорю Леонтьеву, Александру Вихрову. В библиотеке добавили, что неожиданным сюрпризом стало участие в выставке Николая Кузнецова – художника из Петербурга, а также молодых псковских живописцев, «чьи имена публике еще предстоит открыть»: Игоря Черкасова и Валерии Полоротовой.

Вход на выставку свободный.