Культура

Бесплатную «Пушкинскую карту» продают в Пскове за 1500 рублей

Бесплатную «Пушкинскую карту» продают в Пскове за 1500 рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном интернет-сайте.

Фото: Авито

Номинал карты, которую бесплатно могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет, составляет 3000 рублей. Потратить эти деньги можно исключительно на билеты в театры, музеи и концертные залы, при этом карту нельзя передавать другому человеку — воспользоваться ею может только первоначальный владелец.

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Программа популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта» заработала с 1 сентября. Программа была создана по инициативе президента РФ. Всего, как ожидается, в ней смогут принять участие 13 млн человек. Каждому участнику программы будет подарена «Пушкинская карта» номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей, потратить эти средства на билеты нужно до 31 декабря.