Культура

Культурно-этнографический фестиваль пройдет в Пыталово

Культурно-этнографический фестиваль «Мы живем на границе» впервые пройдет в Пыталово 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фестивальная программа предполагает проведение различных мастер-классов (резьба по дереву, набивка на ткани, изготовление пряников, плетение из ивового прута, изготовление тряпичных кукол, ткачество на раме, лоскутное шитье, изготовление кукол из соломки), а также презентацию блюд традиционной кухни с национальным колоритом. Кроме того, состоится круглый стол «Традиции приграничья. История и современность».

В фестивале примут участие делегации Усвятского, Себежского, Невельского, Красногородского, Гдовского, Печорского, Палкинского и Пыталовского районов. Эти муниципалитеты активно сотрудничают с приграничными государствами на протяжении многих десятилетий в рамках реализации культурных проектов. Каждая из сторон имеет богатый опыт по сохранению и развитию ремесленничества, праздников народного календаря, музыкальных и песенных традиций.

Фестиваль «Мы живем на границе» проводится Псковским областным центром народного творчества совместно с администрацией Пыталовского района при поддержке комитета по культуре Псковской области в рамках приграничного сотрудничества. Все мероприятия пройдут с учетом требований Роспотребнадзора и соблюдения социальной дистанции.