Культура

С воспетыми Пушкиным соловьем и черным вороном знакомит online-экскурсия по «Михайловскому»

Увидела свет вторая часть орнитологической online-экскурсии «Птицы Пушкинского Заповедника». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Этот ролик, как и предыдущий, подготовлен научным сотрудником «Михайловского» Дмитрием Могучевым по материалам из коллекции Эдуарда Григорьева из деревни Дубровы Новоржевского района.

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«Новая экскурсия длится без малого шесть с половиной минут. В нее вошли рассказы о болотном луне, о серой неясыти, о дятлах — белоспинном и большом пестром, о дроздах — черном и певчем, о соловье… — всего об 11 представителях михайловского пернатого царства», - добавили в музее.

«Ворон к ворону летит…». Кадр из ролика «Птицы Пушкинского Заповедника».

Здесь есть фотографии птиц, их гнезд с кладкой; «за кадром» звучат птичьи голоса. Среди сведений, которые озвучивает Дмитрий Могучев, — сроки появления перелетных птиц в Святогорье весной и отлета их на зимовку в теплые земли, информация о периодах выведения птенцов и прочее. Напоминает ведущий своим зрителям и строфы Пушкина, где упомянуты те или иные обитатели михайловских садов и рощ.

С сегодняшнего дня видеоролик «Птицы Пушкинского Заповедника», доступен для всех интернет-пользователей на официальных страницах учреждения в социальных сетях ВКонтакте и в Facebook’е.