Культура

Псковский Дом офицеров участвует в проекте «Пушкинская карта»

Культурную программу организовал псковский Дом офицеров в рамках проекта «Пушкинская карта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

1 сентября стартовала всероссийская культурная программа «Пушкинская карта», призванная популяризировать среди молодежи культурные мероприятия по всей стране.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом офицеров» принимает участие в этой акции. Уже сегодня в афишу Дома офицеров включены мероприятия, которые можно посетить по «Пушкинской карте». На сайте учреждения их легко найти по брендовому изображению.

В перечень мероприятий, включенных в программу, вошли:

Юбилейный концерт театра танца «Русские узоры» в Зеленом театре

Возрастная категория 6+

Купить билет по «Пушкинской карте» можно по ссылке.

Открытие 10-го Юбилейного творческого сезона в Доме офицеров

Возрастная категория 6+

Купить билет по «Пушкинской карте» можно по ссылке.

Театрально-музыкальный концерт «Хор Валаамского монастыря» с программой «Есенин»

Возрастная категория 6+

Купить билет по «Пушкинской карте» можно по ссылке.

Гала-концерт «Русь, тебя люблю, в тебя и верую» с участием победителей открытого регионального конкурса искусств «Центр талантов» - 2021, посвященного Александру Невскому

Возрастная категория 0+

Купить билет по «Пушкинской карте» можно по ссылке.