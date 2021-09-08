Культура

Юнармейцы посетили музей псковской полиции

Псковские юнармейцы побывали на экскурсии в музее полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Инициатором мероприятия выступило управление организации охраны общественного порядка УМВД России по Псковской области. На экскурсию пришел отряд юнармейцев из правового лицея №8.

Сотрудник музея Ирина Громова рассказала ребятам о становлении и развитии как российской, так и псковской полиции. Юные псковичи ознакомились с многочисленными экспонатами. Особое внимание уделили псковским милиционерам, которые проявили героизм и отвагу во времена Великой Отечественной войны.

«Большой больше всего юнармейцев заинтересовала история жизни и службы Алексея Алехина. Ребята с интересом слушали рассказ о герое, который проходил службу в районном отделе милиции и погиб при задержании особо опасного преступника», - отметили в ведомстве.