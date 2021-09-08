Культура

Большая война и фаер-шоу: опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Хельга»

Опубликована программа 11-го фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который пройдет под Псковом. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия.

Программа фестиваля

10 сентября

Заезд, установка лагерей, дружеское общение.



11 сентября

Заезд на машинах до 9.00, после — пешком.

Правило по аутентичности с 10.00.



11.00 - Торжественное открытие. Выезд на лошадях организатора фестиваля и участницы в образе «Хельги». Построение клубов и индивидуальных реконструкторов

11.30 - Начало выступлений музыкальных коллективов на сцене

12.00 - Общее построение клубов. Осмотр вооружения

12.20 - Общие бои «линия на линию»

13.00 - Перерыв

13.30 - Большая война. Бой за ворота (укрепленный лагерь)

14.30 - Конкурс «Хельга 2021»

15.00 - Бои пятерок. Поле и мост

17.00 - Лучный турнир

18.00 - Суличный турнир

20.30 - Фаер-шоу.



12 сентября

10.00 - Турнир по дисциплине «Спортивный меч»

12.00 - Построение. Осмотр вооружения

12.30 - Война по разным сценариям. Бои отрядов, оборона знамени, защита ворот и другое

14.00 - Война «линия на линию» до последнего участника

16.00 – Экскурсия по городу Пскову (3 часа) для всех участников (заказано 2 автобуса).