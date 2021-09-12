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Неизвестное имение генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли обнаружено в Псковской области

В ходе проводимого историко-архивного исследования землевладений Татищевых на территории бывшего Выборского уезда Псковской земли краеведом Михаилом Семеновым были обнаружены ранее не известные исторической науке документы, связанные с выборским имением и усадьбой в сельце Копытово (позднее называлось сельцом Барсуки) выдающегося государственного деятеля, ученого, основоположника русской исторической науки Василия Никитича Татищева (1686-1750) и его потомков. Дальнейшее изучение архивных источников привело к новому открытию.

Среди архивных документов мною были выявлены сведения о переходе выборского имения Василия Евграфовича Татищева к генерал-фельдмаршалу, князю Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли (1761-1818), одному из прославленных полководцев России, участнику Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии 1813-1815 годов.

Василий Евграфович Татищев (1766-1827) приходился внуком Василию Никитичу Татищеву и был последним владельцем родовых выборских имений с усадьбой в сельце Барсуки. В 1787 году В. Е. Татищев значился сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, в дальнейшем служил в Провиантском департаменте Военной коллегии в чине военного советника.

Художник Джордж Доу. Портрет генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая де Толли из состава Военной галереи Зимнего дворца. 1829 г.

Согласно выявленным архивным документам, приобретенным у В.Е. Татищева имением с усадьбой в сельце Барсуки в Островском уезде Псковской губернии Михаил Богданович Барклай де Толли владел непродолжительное время, с 1817 года и до смерти в 1818 году.

К имению относились ныне существующие деревни Барсуки, Воробьево, Редкино, Мартиши, Мосеево, Рогаткино, Щербихино, Аполье, Савино, Стрелкино, Лужково, Жуково, расположенные на территории современной Выборской волости Новоржевского района.

Среди архивных материалов имеются документы, свидетельствующие о пребывании Михаила Богдановича Барклая де Толли с женой Еленой Ивановной (урожденная Елена Августа Элеонора фон Смиттен, 1770-1828) в усадьбе в сельце Барсуки с 5 по 10 мая 1817 года.

Портрет княгини Е.И. Барклай де Толли. Из открытых интернет-источников

Обстоятельства приезда генерал-фельдмаршала и главнокомандующего 1-й Западной армией Михаила Богдановича Барклая де Толли в свое псковское имение раскрываются в письме к псковскому гражданскому губернатору барону Борису Антоновичу Адеркасу, датированном 16 апреля 1817 года. Находясь в штабе 1-й Западной армии в Могилеве, Барклай де Толли сообщает в своем письме псковскому губернатору о намерении посетить недавно купленное имение в Островском уезде Псковской губернии и обращается с просьбой подготовить необходимое количество лошадей на почтовых станциях для проезда через Опочецкий и Островский уезды.

«Милостивый Государь мой Барон Борис Антонович!

Имея намерение отправиться для осмотра войск, а вместе с тем заехать так же и в новокупленную мною в Псковской Губернии деревню, Я покорно прошу Ваше Превосходительство приказать к сему времени заготовить на каждой почтовой станции по двадцати одной лошади. 3-го мая я выеду из Полоцка, 4-го ночевать буду в Опочке, 5-го через Остров поеду в Барсуково, откуда на повороте дороги будут выставлены лошади. 10-го числа я из Барсукова выезжаю на Себеж, а жена моя через Псков в Лифляндию. По сим двум трактам покорнейше прошу приказать заготовить как для жены моей, так и для меня на каждой почтовой станции по тринадцати лошадей. С истинным почтением и преданностию имею честь быть Вашего Превосходительства покорным слугою [подпись - автограф М.Б. Барклая де Толли]».

Согласно рапорту опочецкого земского исправника Ахмылова, 4 мая 1817 года в 8 часов по полудни Барклай де Толли был встречен на границе Себежского уезда Витебской губернии и препровожден в город Опочку. В 10 часов вечера генерал-фельдмаршал прибыл в Опочку, «где Его сиятельство имел ночлег в Городской почтовой станции». Ранним утром 5 мая 1817 года он продолжил путь до Острова, где на повороте дороги на Выбор был встречен сопровождающими до сельца Барсуки.

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Вероятно, княгиня Елена Ивановна Барклай де Толли в это время уже находилась в сельце Барсуки в ожидании приезда супруга. В рапортах опочецкого земского исправника и опочецкого городничего о благополучном проследовании генерал-фельдмаршала Барклая де Толли через Опочецкий уезд в имение в Островском уезде, его жена не упоминается. В приведенном выше письме от 16 апреля 1817 года на имя губернатора также не говорится о поездке М.Б. Барклая де Толли из Полоцка в псковское имение вместе с женой.

Вид на место усадьбы Татищевых и М.Б. Барклая де Толли в д. Барсуки Выборской волости Новоржевского района. Фото автора

Упоминаемая в переписке Барклая де Толли с губернатором Адеркасом «новокупленная деревня» Барсуково была идентифицирована мною с выборским сельцом Барсуки в Островском уезде на основании ряда обнаруженных архивных источников, указывающих на принадлежность этого имения М.Б. Барклаю де Толли. В некоторых документах встречается написание сельца Барсуки под названием Барсуково.

Архивные документы не сообщают подробностей пребывания Барклая де Толли в своем имении. Вполне очевидно, целью его приезда было ознакомление с положением дел в недавно купленном имении, осмотр усадьбы в сельце Барсуки и окрестностей с принадлежавшими ему деревнями.

Липовая аллея усадебного парка в д. Барсуки. Фото автора

Следы усадьбы в деревне Барсуки сохранились до нашего времени. На месте усадебного господского дома, где в начале мая 1817 года жил Барклай де Толли, расположены фундаменты построек и остатки липовой аллеи усадебного парка на холмистой возвышенности и пруд. В XIX веке усадьба в сельце Барсуки сменила нескольких хозяев и, вероятно, несколько раз перестраивалась. Комплексное изучение данной территории с местом усадьбы XVII-начала XX века представляет большой научный интерес.

Фундаменты усадебных построек в д. Барсуки. Фото автора

Существовавшая на этом месте усадьба Татищевых с жилыми и хозяйственными постройками отображена на обнаруженном автором геометрическом плане 1784 года. На этом же месте ранее располагалась усадьба Василия Никитича Татищева. Принадлежность сельца Копытово (позднее - сельцо Барсуки) с деревнями В.Н. Татищеву была установлена мною по результатам ранее проведенного исследования.

Усадьба Татищевых в сельце Барсуки. Геометрический план 1784 года. Снимок автора с оригинала

10 мая 1817 года владельцы имения выехали из Барсуков. Михаил Богданович Барклай де Толли через Остров и Опочку проследовал по тракту на Себеж. Его супруга от Острова через Псков направилась в свое лифляндское имение, где находилась до июля 1817 года. По донесению опочецкого земского исправника псковскому губернатору от 30 июля 1817 года, княгиня Елена Ивановна Барклай де Толли проезжала к мужу через Псковскую губернию в направлении Себежа с остановкой 29 июля на ночлег в Опочке.

Исследованные архивные документы сообщают только об одном документально зафиксированном посещении Барклаем де Толли своего псковского имения под Выбором. В начале сентября 1817 года М.Б. Барклай де Толли выехал с императором Александром I в инспекционную поездку по Центральной и Южной России, по возвращении из которой в октябре вернулся в Могилев. В начале 1818 года генерал-фельдмаршал испрашивает у императора длительный отпуск в Германию на минеральные воды, чтобы подлечить здоровье, подорванное в военных кампаниях против наполеоновской армии. Состояние здоровья одного из величайших полководцев своего времени не выдержало переезда. Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли скончался 14 мая 1818 года в Восточной Пруссии на мызе Штилитцен, недалеко от Инстербурга. Похоронен в поместье Бекгоф в Лифляндии (Йыгевесте, Эстония), родовом имении жены.

Согласно архивным документам, с 1820 года по 1839 год сельцо Барсуки с деревнями принадлежало новому владельцу - Дмитрию Родионовичу Горяинову, с 1839 до начала 20 века - Обольяниновым.

На основании проводимых историко-архивного изысканий, в 2020 году автором начата работа по увековечению памяти Василия Никитича Татищева, сохранению и популяризации достопримечательного места, связанного с усадьбой Татищевых в деревне Барсуки Выборской волости Новоржевского района. Обнаружение исторических сведений о принадлежности усадьбы в деревне Барсуки генерал-фельдмаршалу Михаилу Богдановичу Барклаю де Толли стало еще одним значимым открытием.

Михаил Семенов