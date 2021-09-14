Культура

Клуб на колесах Псковского района формирует график выездов на октябрь

Клуб на колесах Псковского района формирует график выездов на октябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В минувшую пятницу артисты Родинского Дома культуры выступали перед жителями деревни Голубово Писковичской волости. На концерте присутствовала и глава Псковского района Наталья Федорова. Она рассказала жителям деревни о происходящих в муниципалитете положительных изменениях, отметила заинтересованность людей в улучшении качества жизни и их желание участвовать в благоустройстве своей деревни посредством создания ТОС, а после выступления артистов пообщалась с жителями на волнующие их темы.

Для жителей деревни также организовали работу выездного ФАПа, где любой желающий мог привиться от коронавируса.