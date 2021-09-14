Культура

Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове 20 сентября

Вечер памяти поэта Игоря Исаева пройдет в Пскове 20 сентября. Об этом сообщается на Псковском литературном портале.

Фото: Псковский литературный портал

Мероприятие состоится в 16.00 в областной универсальной научной библиотеке.

Напомним, Игорь Исаев родился в 1973 году в Пскове. Окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института им. Кирова. По окончании института работал учителем в Печковской неполной средней школе (Печорский район), затем сотрудничал с рядом псковских СМИ. С 2014 по 2020 год преподавал в «Центре развития творчества детей и молодежи», являлся редактором АНО «Литературная галактика».

С 2001 года – член Союза писателей России, с 2002 года - редактор псковского литературного альманаха «Скобари». В 2007 году стал дипломантом фестиваля «Литературные встречи «Каблуковская радуга»» в номинации «Поэзия» (Тверская область), в 2014 году - дипломантом международного литературного конкурса «Журнальный вариант» (Симферополь).

Являлся автором четырех поэтических сборников «Время кризиса или Люди на подоконниках» (1997), «Поколение пустоты» (1999), «Глоток Солнца» (2003) и «Ветка и ветер» (2018).

Скончался в сентябре 2020 года на 47-м году жизни.