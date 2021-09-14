Культура

Новая «Михайловская пушкиниана» подписана в печать

Новый 85-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» вчера, 13 сентября, был подписан в печать и в свет в типографии «Псковское возрождение». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», силами которого с 1996 года издается эта книжная серия.

На первой странице обложки новой «Михайловской пушкинианы» — репродукция цветной автолитографии «Александр Невский» из альбома «Н. М. Карамзин. История государства Российского» (Юлия Леонычева, 2014). Из фондов музея.

Новый сборник называется «…Я не хотел бы переменить отечество…» и включает в себя материалы XI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М. Е. Васильева.

Открывает книгу сообщение о работах по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799–1837)» (автор — главный хранитель территорий Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева).

Смотрите также Работы на захоронении Пушкина в Святогорском монастыре обсуждают в «Михайловском»

Большой интерес для читателей, интересующихся историей Русской православной церкви, представляют два исследования о жизни Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря, подготовленные Михаилом Ивановым, протоиреем, настоятелем церкви Казанской Божией Матери в поселке Пушкинские Горы. В первом из них идет речь о братии и служителях обители более чем за два десятилетия конца XVIII — начала XIX веков. Второе повествует о жизни монастыря после секуляризации церковных земельных владений 1764 года — реформы, поставившей церковь в новую, непростую экономическую ситуацию.

Ряд публикаций посвящен круглой дате — 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского: исследования топонимики предполагаемого места Ледового побоища, информация о музеефикации достопримечательного места этого знакового сражения. Большой блок, традиционно для сборников с материалами круглых столов памяти М. Е. Васильева, рассказывает об истории поселка и района в годы Великой Отечественной войны.

Книга интересно иллюстрирована, в том числе — фотографиями и фотокопиями архивных документов, до этого не известными широкому читателю. Ее объем — 304 страницы, или 19 печатных листов. Бумажный тираж издания составит 300 экземпляров, которые будут распространяться бесплатно.

Электронную версию сборника «…Я не хотел бы переменить отечество…» в формате PDF уже сейчас можно свободно читать и, при желании, скачивать с официального сайта «Михайловского».