Культура

Фотовыставка «Счастья родиться и жить для призвания» открылась в Великих Луках

Фотовыставка «Счастья родиться и жить для призвания» открылась в Великих Луках 14 сентября. Об этом сообщил директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«14 сентября исполнилось 130 лет со дня рождения академика, дважды Героя Социалистического Труда, Ивана Матвеевича Виноградова. В этот день в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялось открытие фотовыставки "Счастья родиться и жить для призвания" (из фондов Мемориального дома-музея академика И. М. Виноградова)», – рассказал депутат.

В открытии выставки приняли участие руководитель рабочей группы по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения академика И. М. Виноградова Дмитрий Белюков, ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, хранитель фондов Мемориального дома - музея академика И. М. Виноградова Светлана Иванова, а также сотрудники и студенты ВЛГАФК, представитель комитета культуры администрации города Великие Луки и СМИ.

На выставке, которая будет работать до конца этого года, представлены копии фотографий, личных документов и материалов, раскрывающих этапы жизни и увлечения выдающегося математика.

В этот же день состоялся мемориальный митинг и возложение цветов к бюсту академика, в котором приняли участие обучающиеся ВЛГАФК и средней школы № 1 города Великие Луки. Для обучающихся была организована экскурсия в музей.