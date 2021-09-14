Культура

Борис Елкин рекомендовал к посещению модельную библиотеку в Любятово

Исполняющий полномочия главы администрация Пскова Борис Елкин посетил модельную библиотеку «Библиолюб» в микрорайоне Любятово. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Прошла модернизацию в рамках национального проекта "Культура" по итогам победы в конкурсе по организации модельных библиотек нового поколения в 2020 году, - напомнил Борис Елкин. - Библиотека подключена интернету, осуществляет сотрудничество с библиотеками России и Республики Беларусь. Имеет собственную коллекцию "Книжные редкости"».

В библиотеке, помимо зоны тихого чтения, есть еще компьютерная зона, зона мастер-классов, зона досуга (детский кукольный театр) и собственный медиа-зал, рассказал руководитель городской администрации.

«Очень уютная библиотека! Рекомендую к посещению!» - добавил Борис Елкин.