Культура

Концерт органной и вокальной музыки «Галантная Европа» состоится в Печорах 19 сентября

Концерт органной и вокальной музыки «Галантная Европа» состоится в Печорах 19 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия, приуроченного к празднованию 100-летия прихода святого Петра эстонской евангелическо-лютеранской церкви и 95-летия церкви святого Петра.

Исполнители – лауреаты международного конкурса Екатерина Либерова (сопрано, Москва) и Татьяна Андрианова (орган, Москва).

В программе произведения Антонио де Кабесона (1510-1566), Луиса де Милана (ок. 1502 – ок.1561), Михаэля Преториуса (1571-1621), Клаудио Монтеверди (1567-1843), Яна Питерсзона Свелинка (1562-1621), Генри Перселла (1659 - 1695), Жана-Батиста Люлли (1632 - 1687), Иоганна Себастьяна Баха (1685 - 1750) и Георга-Филиппа Телемана (1681 - 1757).

Начало в 16.00. «Просим вас соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию», - отметили организаторы.

Адрес: Печоры, улица Гагарина 12а, лютеранская церковь святого Петра. Рекомендуемая сумма пожертвования – от 300 рублей.