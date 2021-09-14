Культура

Частушки про губернатора спели жители Псковской области. ВИДЕО

Участники конкурса «Ветеранское подворье – 2021» в Локне спели губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову частушки о нем. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Видео: официальный телеграм-канал Псковской области

«А мы многого добьемся с нашим губернатором. Может, будет президентом, даже императором», - говорится в тексте одной из частушек.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Локне проходит уже десятый региональный смотр-конкурс победителей районных ветеранских организаций «Ветеранское подворье – 2021».