Культура

Создание инклюзивного пространства в учреждениях культуры обсудят в Пскове

Круглый стол, посвященный доступности инклюзивного пространства в учреждениях культуры, пройдет в Псковской областной библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Международный круглый стол «Инклюзивные пространства в учреждениях культуры» пройдет 16 сентября с 10.00 до 12.00. Формат мероприятия предусматривает очную дискуссию и online-включения.

Участники встречи рассмотрят следующие вопросы:

степень доступности учреждений культуры России и Белоруссии для людей с особенностями здоровья;

формы повышения квалификации библиотечных специалистов, работающих с пользователями с ОВЗ;

опыт инклюзии в работе со взрослыми и детьми, проживающими в специальных интернатах, библиотечные и театральные проекты для незрячих и слабовидящих.

В качестве спикеров выступят: заместитель директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Оксана Сухарева, заведующая отделом периодических изданий Витебской областной библиотеки имени В. И. Ленина Республики Беларусь Ольга Шибеко, специалисты инклюзивного культурного центра «Тверская15» из города Москва - помощник куратора Александра Якушева и педагог Маргарита Бабицкая, заместитель директора по проектам и фестивально-гастрольной деятельности Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, а также директор Детской театральной мастерской «Гвозди» Марина Николаева.

Участниками и слушателями станут специалисты библиотек Псковской области, Выборга, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Твери, Брянска и Москвы, имеющих опыт построения доступной среды в своих учреждениях.