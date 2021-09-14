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Культура

Арт-показ «Сквозь горизонт» состоится в псковской библиотеке

15.09.2021 17:31|ПсковКомментариев: 0

Арт-показ «Сквозь горизонт» творческой группы «т.о.ч.к.» состоится в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

«Название арт-показа отражает стремление авторов выйти за рамки повседневной реальности для поиска в пространстве сюрреального. Взглянув на мироздание сквозь, художники размышляют о природе человека, о месте сознания в вечности, о Боге, о смерти, о любви. Они практикуют разные виды визуального искусства: живопись, графику, коллаж, скульптуру и инсталляции, digital-арт и фотографию. Художники деформируют форму и смыслы, выхватывая из потоков мыслеформ фантомные отражения реальности, собирая их во что-то свое, блуждают в хаосе абсолютной абстракции или осмысляют предметную действительность», - рассказали в библиотеке.

Творческая группа «т.о.ч.к.» существует с 2020 года как сообщество пяти молодых художников Пскова, в которое входят Наталья Грищенко, Григорий Приймачук, Максим Лешин, Богдан Аквинский и Дмитрий Ворожцов. Цель их совместной деятельности - создание кластера современного искусства в Пскове. В бэкграунде группы - несколько совместных выставок.

20 сентября художники приглашают всех, кто интересуется современным искусством, к путешествию по миру их фантазий. Кураторами арт-показа выступят Дмитрий Яблочкин и Илья Семин. Во время концептуальной чайной все желающие смогут задать художникам интересующие их вопросы.

Начало арт-показа - в 17.00. Вход свободный.

Теги: #библиотека #творчество #показ
Источник: Псковская Лента Новостей
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