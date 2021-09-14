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Культура

Выставку «Читая Достоевского» открывают в «Михайловском»

15.09.2021 22:05|ПсковКомментариев: 0

Навстречу 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открывают выставку иллюстраций к произведениям классика мировой литературы из собрания Новгородского музея-заповедника.

Фрагмент портрета Ф.М. Достоевского работы Юрия Селиверстова на афише выставки. Предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, от коллег из города на Волхове в псковские пушкинские места прибыло 37 листов печатной и оригинальной графики. Это эстампы и рисунки таких выдающихся мастеров отечественного изобразительного искусства как Юрий Селиверстов, Андрей Ушин, Михаил Ройтер, Николай Кофанов. На листах второй половины прошлого века не только графические прочтения тех или иных страниц из «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Бесов», «Подростка» и других произведений Ф.М. Достоевского, но и виды тех мест северной столицы, которые связанны с жизнью и смертью его героев. Представлен в экспозиции и портрет писателя работы художника-философа Юрия Селиверстова из знаменитой серии его литографий «Из русской думы».

В Пушкинском Заповеднике уточнили, что выставка «Читая Достоевского» развёрнута в «Льняном амбаре» (мемориальная усадьба «Михайловское»). Она будет доступна жителям и гостям Пушкиногорья в течение трех месяцев, с 16 сентября до 16 декабря текущего года. Вход в экспозиционный зал свободный.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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