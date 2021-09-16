Культура

Конкурс чтецов «А Слово остается…» стартовал в Пскове

Стартовал VII конкурс чтецов «А Слово остается…», посвященный творчеству писателя Станислава Золотцева. Конкурс организовала псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева и Псковское региональное отделение Союза писателей России.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Конкурс проводят в онлайн-формате, в двух номинациях:

«Зажги свое сердце» – лирика Станислава Золотцева; «Сквозь вечность и добро я с вами говорю» – стихи псковских поэтов.

Онлайн-площадкой проведения конкурса станет группа библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева в социальной сети «ВКонтакте».

В конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет. Победителей конкурса наградят дипломами 1, 2, 3 степени и призами. Лучшие выступления будут размещены на видеоканале Псковского регионального отделения Союза писателей России «Псковский писатель».

Ознакомиться с положением о конкурсе и скачать форму заявки на участие в нем можно по ссылке.