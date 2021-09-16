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Культура

Выставка картин «Наш князь – Александр Невский» откроется в Пскове 17 сентября

16.09.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Наш князь – Александр Невский» откроется в галерее «Дом на Набережной» в Пскове 17 сентября в 17.00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, проект посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Проект предусматривает празднование юбилея Александра Невского посредством художественного воплощения его образа, а также известных мест Псковской области, связанных с различными историческими событиями.

Выбуты. Автор: Тимофей Силич

Представленная экспозиция - это итоги пленэра «Наш князь - Александр Невский», который проходил с мая по август этого года в местах, которые сопряжены с деятельностью полководца (Кобылье Городище, гора Соколиха, Порховская крепость, город Псков, Изборск, Чудское озеро и другие).

Участники проекта – псковские художники: Николай Москалев, Николай Самойленко, Ираида Самойленко, Юрий Жулин, Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Тимофей Силич, Сергей Каримов, Ольга Устинова, Анатолий Жбанов, Вероника Кучеровская, Олег Матюхин, Виктор Тимофеев, Николай Захаров.

Гора Соколиха. Автор: Олег Матюхин

На выставке представят более 50 живописных полотен.

«Александр Невский вошел в нашу историю как яркий борец за сохранение и усиления православия на Руси, в котором он видел залог жизнеспособности и сохранения политической самостоятельности (что важно и в настоящее время). О его жизни и государственной деятельности написано множество произведений - картин, книг и исследований, а интерес к его фигуре не иссякает и по сей день», - отметили организаторы выставки.

Место выставки: Псков, улица Советская набережная, 9.

Теги: #выставка #псков #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
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