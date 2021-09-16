Культура

Культурно-просветительский проект о русской классике стартует в Пскове

Культурно-просветительский проект о русской классике «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» стартует в Пскове 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы проекта.

II этап культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» продолжится в Пскове до 2 октября. Программа проекта посвящена творчеству выдающихся классиков русской литературы – Федора Достоевского и Николая Некрасова, 200-летие которых отмечается в этом году.

Проект будет реализован в три этапа. С 16 по 19 июня во Владикавказе прошел I этап. В течение пяти дней в рамках проекта проходили увлекательные и познавательные культурные вечера, которые посетили более 1 500 человек. Все мероприятия были бесплатными и прийти на них мог любой желающий.

28 сентября программу II этапа в Пскове открывает рубрика «Русская классика на экране»: «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского». Фильм А. Зархи, 1980 год.

29 сентября в Центральной городской библиотеке пройдет мастер-класс по русской литературе, посвященный творчеству Николая Некрасова. Ведущая мастер-класса – Елизавета Алексеева, научный сотрудник музея Льва Толстого в Москве.

Затем состоится открытие выставки «”Мне кажется, что в авторе есть талант”. Некрасов о Толстом». Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными материалами из фондов Государственного музея Льва Толстого в Москве: фотографиями, рукописями, репродукциями и графикой. Судьбы общества и «великие надежды русской литературы» – главная тема выставки. И это, безусловно, позволяет смотреть совершенно под иным углом на событийную сторону их взаимодействия, отметили организаторы.

По окончании проекта выставку передадут в дар региональным музеям Псковской области для дальнейшего экспонирования.

Вечером того же дня состоится музыкально-литературный вечер «Читаем Достоевского» в исполнении артистки театра и кино Ирины Язвинской.

30 сентября в Псковском областном колледже искусств запланирован мастер-класс по вокалу. Проведет его Илья Хардиков - лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель кафедры сольного пения РАМ имени Гнесиных. Кроме того, в этот же день Виктория Пфистер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель РАМ имени Гнесиных, проведет мастер-класс по фортепиано.

Вечером в Доме офицеров состоится музыкальный вечер «Поэзия русского романса». Арии из опер и романсы на музыку русских композиторов исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Виктория Носовская (сопрано) и Илья Хардиков (тенор), партия фортепиано – Виктория Пфистер.